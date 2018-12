Il Papa e il leader della Palestina hanno discusso dello status di Gerusalemme

Papa Francesco ha incontrato lunedì in Vaticano il leader dell'autorità nazionale Palestinese Mahmoud Abbas e ha discusso con lui della situazione in Medio Oriente, prestando particolare attenzione allo status di Gerusalemme, ha riferito il servizio stampa della Santa sede.

Come riportato a Sputnik dal servizio stampa vaticano, il leader palestinese ha tenuto anche un incontro con il capo della diplomazia della Santa Sede, l'Arcivescovo Paul Richard Gallagher.

Nel corso dei negoziati le due parti "si sono soffermate sulla riconciliazione all'interno del popolo palestinese, ma anche sugli sforzi per la ripresa del processo di pace tra israeliani e palestinesi e il raggiungimento di una soluzione di due stati".

"Particolare attenzione è stata rivolta allo status di Gerusalemme, è stata sottolineata l'importanza del riconoscimento e salvaguardia dell'identità e del valore universale della Città Santa per le tre religioni abramitiche" ha sottolineato l'ufficio stampa.

Inoltre, sono stati toccati i problemi relativi ai conflitti in corso in Medio Oriente, è stata indicata l'urgente necessità di promuovere la prosecuzione del processo di pace e di dialogo in questa regione, con la partecipazione dei religiosi "al fine di combattere tutte le forme di estremismo e il fondamentalismo".