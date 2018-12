Sacerdote libanese diventa una stella dei social grazie al meteo

Ora vive e serve nella città di Zahle nell'est del Libano. Migliaia di libanesi leggono le sue pubblicazioni su Facebook per decidere come vestirsi quel giorno. Sputnik ha chiesto al prete come riesce a combinare tali diverse attività.

"Sul mio telefono arrivano dati da diversi satelliti che registrano dati meteorologici in diverse parti della Terra. Ho bisogno di mezz'ora o un'ora per analizzare tutti i numeri e gli indicatori e fare una previsione, me ne occupo dopo le preghiere e la messa. Poi ho diversi compiti, come la comunicazione con le persone. La sera guardo le mappe, faccio una previsione preliminare per il giorno successivo, in 20 minuti scrivo un post su Facebook", ha detto il sacerdote.

Aylee Henneser è stato ordinato sacerdote nel 2002. Ma a studiare il clima e il tempo ha cominciato solo nell'anno 2007. "Sono andato a Boston e ho avuto l'opportunità di studiare la meteorologia all'Università. Ho pensato che fosse un dono di Dio. Mi piace molto questa scienza, ho un diploma. Non è solo un hobby, è la mia vera professione. In Libano, continuo a seguire la ricerca e le scoperte in questo settore attraverso internet" ha detto a Sputnik.

"Nel 2015 ho creato una pagina su Facebook dove io con coetanei e colleghi condivido le loro conoscenze e le osservazioni per il clima e cambiamenti climatici. Ora il numero di lettori è di circa 375 000 persone. Seguiamo gli eventi climatici in tutto il mondo, abbiamo amici e corrispondenti mobili che inviano istantaneamente video e foto dai siti. Collaboriamo con i media mondiali e le organizzazioni umanitarie. Naturalmente, raccogliamo informazioni sul Libano. Spesso la Croce Rossa ci fornisce un riepilogo dello Stato delle strade in aree difficili da raggiungere. Quindi ogni mattina abbiamo un riepilogo finito e un'analisi degli eventi attuali".

Il prete cattolico Ailey Henneser spesso fornisce una valutazione delle catastrofi che si verificano con la morale cristiana. Molte persone hanno chiesto se spaventosi incendi in California e poi Arabia Saudita non fossero un terribile presagio. Aylee Henneser ricorda he correggendo la vita, si può evitare anche l'inevitabile punizione.