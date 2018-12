L'esercito del Kosovo autoproclamato sarà fondato il 14 dicembre

"Il 14 dicembre 2018 avremo ufficialmente l'esercito del Kosovo. Questo è il giorno in cui il Parlamento del Kosovo voterà per la trasformazione delle forze di sicurezza del Kosovo in Forze Armate. Congratulazioni a tutti!" ha scritto l'ex comandante delle unità albanesi sul social network.

I deputati del parlamento della repubblica da metà ottobre per la stragrande maggioranza in prima lettura, hanno approvato un pacchetto di leggi sulla trasformazione delle forze di sicurezza in Forze armate. I rappresentanti del partito di minoranze "Lista Serba" prima del voto hanno abbandonato l'aula. Il leader auto-proclamato Ramos Haradinay ha detto che la decisione del Parlamento del Kosovo sulla creazione di un esercito è il più importante passo verso la NATO.

Si prevede che le forze armate di Pristina avranno 5mila soldati e 3mila riservisti. Secondo il pacchetto di leggi di Pristina, l'esercito sarà armato, equipaggiato e addestrato, riferiscono i media, con 300 milioni di euro in tre anni stanziati dal bilancio.