Gli americani creeranno una banca dati di segnali radio militari

Oggi esiste un'enorme quantità di sistemi e apparecchiature militari ognuna delle quali emette un segnale radio. Si tratta sia delle radio che portano con sé i combattenti sia di diverse stazioni di radiolocalizzazione e di sistemi di guida di droni.

Si suppone che una raccolta dei segnali radio permetterà di risolvere al contempo due problemi. In primo luogo, le divisioni di diversi reparti attive su uno stesso campo di battaglia potranno identificare i segnali l'una dell'altra e impostare i propri sistemi di radiocomunicazione in modo tale da non disturbare il segnale.

In secondo luogo, sarà più facile condurre attività di intelligence radiofoniche: infatti, avendo accesso alla raccolta, gli esperti potranno riconoscere segnali di sistemi militari americani ed escluderli immediatamente dalla ricerca. Ancora non si sa quando esattamente sarà conclusa la banca dati di radiosegnali.

Di recente è stato reso noto che la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) del Pentagono ha concluso con la società britannica BAE Systems un contratto per la creazione di un sistema in grado di decifrare autonomamente trasmissioni radiofoniche codificate. Tale sistema sarà creato grazie all'impiego di tecnologie di machine learning.