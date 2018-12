Trump: se necessario, gli USA chiuderanno l'intero confine meridionale

"Potremmo risparmiare miliardi di dollari se i democratici decidessero di dare i loro voti per costruire il muro. In ogni caso, le persone non saranno ammesse nel nostro paese illegalmente! Chiuderemo tutto il confine sud, se necessario. Fermiamo il flusso di droga!" ha scritto Trump su Twitter.

La costruzione del muro al confine con il Messico per prevenire l'immigrazione illegale è stata una delle principali promesse elettorali di Trump. Alla fine di luglio, ha detto in un incontro con i suoi sostenitori, che parti del muro al confine con il Messico sono già in fase di costruzione.