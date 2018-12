Russia: creati modelli da laboratorio di motori anaerobici per sottomarini

I modelli di impianti energetici anaerobici per i sottomarini sono già stati costruiti e sono in attesa dei test in mare, ha detto ai giornalisti il capo della Corporazione navale unita, Aleksey Rakhmanov.

Il vantaggio principale dell'impianto ad energia non aerea è l'aumento della furtività del sottomarino. Il sottomarino può essere sott'acqua senza necessità di caricare le batterie.

"Con due concezioni diverse sono stati progettati e costruiti come modello da laboratorio. Il nostro compito oggi è inserire il modello nel prototipo dello scafo e iniziare i test in un ambiente reale con le limitazioni e pressione" ha detto Rakhmanov.

Secondo lui, i test nella fase attuale hanno dato un risultato positivo: "tutto ciò che è necessario funziona, tutto ciò che è necessario è stato creato, tutto ciò che è necessario è disposto".

La progettazione fondamentalmente diversa dagli analoghi stranieri di questi motori si differenzia per il metodo per produrre idrogeno. Non si deve trasportare l'idrogeno ad alta purezza a bordo del sottomarino, con l'impianto è possibile ottenere un volume di consumo con l'aiuto di gasolio che si genera. Il lavoro per la creazione di tali impianti è stato distribuito tra le aziende Malachit e Rubin.