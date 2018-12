Asteroidi pericolosi nell'orbita terrestre e nessuna protezione: scoperta inquietante

Per lungo tempo si è pensato che la minaccia della caduta di asteroidi sulla Terra fosse trascurabile, e che preoccuparsi nelle immediato futuro non valesse la pena. Ma ora gli esperti della NASA sono costretti ad ammettere che vicino alla Terra ci sono sconosciuti corpi cosmici, che rappresentano una grossa minaccia per l'umanità.

Il team dell'università Complutense di Madrid ha pubblicato un articolo, in cui viene illustrato il processo per il quale gli asteroidi nello spazio, suddivisi dai più grandi ai più piccoli, possono cadere nella nostra atmosfera. Gli oggetti si formano in conseguenza degli scontri, in gran parte perché seguono "delle orbite caotiche pre-impatto" lungo traiettorie complesse. Secondo gli scienziati, gli asteroidi possono servire come fonte per i meteoriti. "Spesso i meteoriti caduti sulla Terra sono preceduti da luminosi scoppi in cielo, non fanno parte della cintura di asteroidi della terra. Appaiono come risultato di collisioni interne", spiegano i ricercatori.

In particolare, l'attenzione degli astronomi è stata attirata dalla recente caduta di un corpo celeste, il cui diametro varia da 2,7 a 3,7 metri. L'oggetto conosciuto con il codice 2018 La è entrato nell'atmosfera terrestre a una velocità di 60.000 km orari e ha lasciato dietro di sé una lunga scia di fuoco sopra il Botswana, Africa. "È molto più piccolo del meteorite delle dimensioni che siamo stati incaricati di rintracciare", afferma Lindley Johnson, un membro del servizio di difesa planetario alla sede della NASA.

Molto probabilmente, un meteorite si è formato a seguito della collisione di due (o forse più) asteroidi in orbita intorno alla terra. In un nuovo studio, gli astronomi affermano di aver trovato altre due dozzine di corpi celesti simili vicino alla terra, che assomigliano al 2018 LA per forma e dimensione. Vale la pena notare che la caduta di uno di essi in una zona popolata può causare danni considerevoli.