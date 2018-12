La Corte dei Paesi Bassi ha rifiutato ad un pensionato "la riduzione dell'età"

È stato riferito in una dichiarazione sul sito web della Corte.

"Il signor Ratelband ha il diritto di sentirsi 20 anni più giovane e comportarsi di conseguenza. Ma ridurre la sua età significa eliminare 20 anni dai documenti ufficiali, certificati di nascita, morte e matrimonio", si legge nella dichiarazione. Il rifiuto della corte è argomentato dal fatto che all'età sono associate altre leggi, che "avrebbero perso significato per soddisfare le richieste del ricorrente".

Si osserva che la Corte ha riconosciuto che "nella società c'è la tendenza a curare l'aspetto e rimanere in forma il più a lungo possibile", ma non è considerata questa una ragione sufficiente per ridurre l'età di una persona.

Inoltre, Ratelband non ha fornito abbastanza prove per ricevere una riduzione della sua età.