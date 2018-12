Lo scienziato: perché non è possibile stabilire l'identità del Milite ignoto

Secondo lui, è possibile analizzare il dna del Milite ignoto, ma confrontarlo con quello della famiglia non è possibile: in Russia non esiste una raccolta generale del dna.

"È quindi probabile che un soldato ignoto rimanga per sempre sconosciuto", ha detto Slominsky.Il 3 dicembre in Russia si celebra il giorno del Milite ignoto.

Le sue ceneri sono state spostate dalla fossa comune con gli onori militari al muro del Cremlino 52 anni fa in onore dell'anniversario della sconfitta delle truppe tedesche nei pressi di Mosca.

Lunedì il ministero della Difesa ha pubblicato documenti declassificati risalenti alla Seconda guerra mondiale, secondo cui il Milite ignoto poteva essere un combattente della 354esima divisione di fanteria, che si trovava a Mosca nel dicembre del 1941, nelle zone di Krjukovo, Matushkino e Saleki. La divisione comprendeva i reggimenti 1199, 1201, 1203 e 921.