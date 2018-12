Scoperta da astronomi una stella con proprietà inspiegabili

Secondo gli esperti, questa anomalia si è verificata per la distribuzione unica degli isotopi radioattivi nella materia della stella che esplodeva.

La supernova la è una nana bianca in cui ricomincia il processo di combustione termonucleare. A volte l'esplosione si verifica quando la stella degenere attrae la materia del suo astro compagno, una stella più grande situata nelle vicinanze. Questo processo è limitato nel tempo, perché prima o poi si verifica la cosiddetta reazione Chandrasekar, quando la massa minima per cui la stella può esistere come nana bianca viene superata. Al superamento di questa soglia avviene un'intensa reazione termonucleare e una grande quantità di energia viene rilasciata apparendo come una supernova.

Inoltre la reazione di Chandrasekhar può verificarsi quando si fonde con un'altra nana bianca: accade in circa l'80% dei casi.