Hotel di Mosca e della Crimea confermano di essere tra i migliori al mondo

Il resort in Crimea "Mriya Resort & Spa" e l'hotel di Mosca "Swissotel Krasnye Holmy" hanno vinto i World Travel Awards, uno dei premi più importanti e prestigiosi nel settore turistico di livello mondiale. Inoltre gli organizzatori hanno premiato San Pietroburgo e la compagnia aerea russa Aeroflot.

Il Mriya Resort & Spa ha vinto tre premi: miglior resort, miglior resort con ville per famiglie e miglior resort con ville di lusso. Il complesso alberghiero della Crimea è riconosciuto come il migliore nelle sue categorie sin dalla sua apertura. Nel 2014 è stato premiato come miglior nuovo resort europeo, poi più di una volta è stato considerato il migliore in Europa e nel mondo. L'anno scorso ha vinto la nomination di livello mondiale come miglior resort, quest'anno ha vinto quattro premi a livello europeo (secondo le regole dei World Travel Awards, i migliori sono determinati prima per ogni continente, poi si celebra la finale).

Sul sito web di World Travel Awards, come negli anni precedenti, non è indicata la nazionalità di questa struttura.

L'hotel Swissotel Krasnye Holmy ha vinto due premi: "Miglior hotel di lusso in città" e "Miglior ristorante panoramico di lusso". Per l'albergo non è la prima vittoria a livello mondiale: ha ricevuto World Travel Awards in varie nomination nel 2008, 2011 e 2012.

Altri due rappresentanti russi hanno confermato di essere tra i migliori al mondo.

San Pietroburgo è ancora una volta riconosciuta come la meta culturale e turistica più attraente. Nella nomination erano presenti città come Pechino, Londra, New York, Parigi, Quito, Rio de Janeiro, Roma, Sydney e Venezia. Aeroflot è stata nominata come migliore nelle categorie "Best airline" e "Best business class".

I World Travel Awards sono stati istituiti nel 1993 ed i premi vengono assegnati per oltre 100 nomination.

Tra i vincitori di quest'anno figurano l'Armani Hotel Dubai (miglior hotel dell'anno), il Peninsula Paris (hotel di lusso), il Dorchester (hotel attrazione turistica), la Grosvenor House Dubai (hotel di business), il Corinthia Hotel Lisbon (hotel di città), l'Olissippo Lapa Palace Hotel (il miglior hotel classico), il Pullman Timi Ama Sardegna (miglior resort su isola).