Astronauta canadese: posso costruire una Soyuz nel mio cortile

L'astronauta dell'agenzia spaziale canadese David Saint-Jacques ha riferito che gli esperti russi danno all'equipaggio della ISS una conoscenza così profonda, che si può costruire una navicella in cortile.

"Abbiamo fatto un corso di formazione tecnica per un anno e stiamo studiando il dispositivo della nave e tutti i suoi sistemi. Al termine di questo processo ho fatto una battuta: ho detto a tutti che posso costruire la Soyuz in cortile" ha detto l'astronauta.

Egli ha osservato che durante il secondo anno gli equipaggi si allenano in palestra seguendo le procedure standard e quelle delle situazioni di emergenza.

"Di questa formazione ha beneficiato immensamente, ora so che qualunque cosa succeda, c'è sempre una via d'uscita" ha detto.

Il lancio della Soyuz MS-11 è previsto per le 14: 31 del 3 dicembre. In precedenza la commissione statale di Baikonur ha approvato gli equipaggi e le riserve della nave che il 3 dicembre partirà per la stazione spaziale Internazionale (ISS).