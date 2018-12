I laburisti hanno parlato delle conseguenze della sconfitta del piano della May

Il membro del Parlamento del Regno Unito dal Partito Laburista, il ministro ombra per la Brexit Keir Stramer, ha detto che il partito tenterà di esprimere un voto di sfiducia alla premier Theresa May, se il parlamento non supporterà l'accordo con l'UE sulla Brexit, riferisce il canale tv di Sky News.

Secondo Starmer, questa mossa è "inevitabile". "Mi sembra che se la premier perde una votazione di tale importanza, al governo deve essere posta la questione della fiducia" ha detto il parlamentare.

Starmer ha osservato che "ovviamente dipenderà da ciò che accadrà in questi nove giorni. Ma se lei perde il voto dopo due anni di negoziati, ci devono essere scelte condivise" ha detto il ministro ombra.

I parlamentari l'11 dicembre, dopo alcuni giorni di dibattito, devono votare per l'accordo con l'UE sulla Brexit. In caso di disapprovazione nell'accordo c'è un'opzione in cui il Regno Unito lascerà l'UE senza l'accordo di tutti, questo, secondo molti esperti, può diventare un disastro economico per il paese.

Il documento, che la May chiama "la migliore delle possibili offerte", è stato criticato dall'opposizione e dagli stessi conservatori.

Secondo la May, l'approvazione dell'accordo darà al paese e soprattutto al commercio, una fondamentale certezza, mentre la disapprovazione darà conseguente incertezza. Il Regno Unito uscirà dall'UE il 29 marzo 2019.