Le Pen ha proposto un modo per fermare le proteste in Francia

La leader del partito della destra francese Unità Nazionale, Marine Le Pen, in onda sul canale France 3 ha proposto un modo per far smettere i disordini.

In precedenza il presidente francese Emmanuel Macron ha duramente condannato la violenza durante le proteste e ha sottolineato che i responsabili saranno assicurati alla giustizia. Secondo Le Pen, per risolvere la situazione aiuterà lo scioglimento della camera bassa del Parlamento, perché l'attuale governo ha dovuto affrontare una "crisi di rappresentatività".

"Credo che dovremmo sciogliere l'Assemblea Nazionale, per tenere nuove elezioni proporzionali" ha detto la politica citata da L'express.

Le Pen ha aggiunto che "i francesi vogliono equità fiscale", ma invece vedono come "le tasse aumentano, mentre i più benestanti ricevono regali". Ha sottolineato che non richiede le dimissioni del presidente Emanuele Macron. "Rispetto la democrazia", ha spiegato

Proteste in Francia

In Francia, ci sono proteste per l'aumento dei prezzi della benzina. Il movimento prende il nome di "giubbotti gialli", come i giubbotti obbligatori per gli autisti. I manifestanti si sono scontrati con la polizia, che in risposta usa gas lacrimogeni. I facinorosi incendiano cassonetti e automobili, gettano pietre alla polizia. In totale, hanno bruciato circa dieci macchine.

Le richieste iniziali dei partecipanti sono il calo dei prezzi del carburante, tuttavia, come sostengono gli stessi "giubbotti", vogliono aumentare il potere d'acquisto in generale.

Secondo i dati più recenti, hanno arrestato 412 persone, 387 rimangono in stato di detenzione. Sono state ferite 133 persone e 23 membri delle forze dell'ordine. Dal primo gennaio in Francia è previsto un aumento dei prezzi della benzina, fino a 2,9 centesimi sul diesel, a 6,5 centesimi al litro. In questo modo, solo per il corrente anno, il prezzo del gasolio è aumentato di circa il 23 per cento, sulla benzina del 15 per cento.