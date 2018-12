L'UE chiede di accelerare l'adozione del piano per l'accordo climatico di Parigi

L'Unione Europea sostiene la rapida adozione del piano per l'attuazione dell'accordo per il clima di Parigi. Lo ha detto il portavoce della delegazione austriaca, che presiede l'Unione Europea, Helmut Hoetsky in una conferenza stampa durante la riunione climatica delle Nazioni Unite a Katowice in Polonia.

Domenica a Katowice, nel sud della Polonia, è iniziata la 24esima Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (SOR24). I partecipanti alla conferenza intendono discutere dei modi per attuare le disposizioni dell'accordo sul clima di Parigi.

"Dobbiamo scegliere un percorso per l'attuazione dell'accordo di Parigi", ha detto Hoetsky. "È importante tradurlo in un percorso pratico", ha aggiunto. Secondo il rappresentante il piano di attuazione dell'accordo di Parigi "deve essere ambizioso". Allo stesso tempo, ha osservato che il piano "dovrebbe prendere in considerazione le diverse possibilità dei paesi".

Hoetsky ha anche osservato che il successo dell'accordo di Parigi dipende dalla volontà politica dei paesi. "Per arrivare al successo, serve la volontà politica", ha detto. "Dobbiamo risolvere i problemi tecnici, ci sono trecento pagine, su cui abbiamo bisogno di essere d'accordo", ha concluso.

L'accordo di Parigi sul clima è il primo accordo climatico globale firmato da 194 Paesi nel dicembre 2015, definisce un piano d'azione globale per frenare il riscaldamento globale. L'accordo non costituisce una rinuncia ai combustibili fossili e limita le emissioni di anidride carbonica. Tuttavia, tutte le parti devono adottare misure per ridurre le emissioni, devo avere equipaggiamento tecnologico adeguato ai cambiamenti climatici. La Russia ha firmato, ma non ha ancora ratificato l'accordo.