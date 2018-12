I media hanno parlato del passaporto "più forte" del mondo

"Il mondo apre le sue porte al popolo degli Emirati Arabi Uniti": così ha commentato la notizia nel suo microblog su Twitter il vice presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, il sovrano di Dubai, lo sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

Come ha sottolineato il ministro degli esteri degli Emirati Arabi Uniti, lo sceicco Abdullah bin Zayed, la valutazione "indica cosa è possibile ottenere con una positiva diplomazia, che rappresenta gli Emirati Arabi Uniti come forza attiva sulla scena mondiale".

Il Ministero degli esteri degli Emirati Arabi Uniti ha lanciato in precedenza l'iniziativa Passport Force, che mira a rendere il passaporto degli Emirati Arabi Uniti uno dei cinque più forti al mondo entro il 2021. La carta d'identità emiratina occupava la posizione numero 27 della stessa classifica nel dicembre 2016. La Russia nella nuova classifica occupa il 38esimo posto.

I voti ai passaporti vengono assegnati dal numero dei paesi che il proprietario del documento può visitare senza visto e in cui può entrare, una volta ottenuto il visto all'arrivo.

Ad oggi, i cittadini degli Emirati Arabi Uniti possono viaggiare senza visti in 167 paesi. Gli Emirati Arabi Uniti per la prima volta hanno superato Singapore, situato al secondo posto: i titolari di passaporti di Singapore non hanno bisogno di visti in 166 paesi del mondo.