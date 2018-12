In California rinviato il lancio del razzo vettore Falcon 9

In California il lancio del razzo vettore Falcon 9, che deve consegnare a bassa orbita un carico alla missione “Spaceflight SSO-A: SmallSat Express”, è stato rinviato da domenica a lunedì 3 dicembre per controlli aggiuntivi al propulsore del secondo stadio e per le condizioni meteorologiche avverse, ha riferito la società SpaceX.

"E' stato rinviato il tentativo di lancio di Spaceflight SSO-A: SmallSat Express per effettuare verifiche supplementari sul secondo stadio del propulsore. Lavoriamo sulla possibilità di effettuare il lancio il 3 dicembre," — ha twittato SpaceX.

Come riferito dall'agenzia di stampa Yonhap, il ministero dell'Istruzione, della Scienza e della Tecnologia della Corea del Sud ha allo stesso modo confermato che il lancio di un nuovo satellite, che doveva essere messo in orbita insieme alla consegna del carico da parte di Falcon 9, è stato rinviato per il maltempo. Secondo il nuovo calendario, il lancio avverrà dalla base di Vandenberg in California intorno alle 10.32 dell'orario locale di lunedì 3 dicembre (in Italia 19.32).