Lavrov ha parlato delle prospettive del dialogo tra Russia e Stati Uniti

© Sputnik . Grygory Sisoev Putin ha parlato della conversazione con Trump al vertice del G20

"Il consigliere del presidente per la sicurezza nazionale John Bolton si è rivolto ad all'assistente del presidente della Federazione russa per la politica interna, Yuri Ushakov e ha confermato che si desidera riprendere e normalizzare il dialogo". "Siamo pronti, non appena saranno pronti i nostri colleghi", ha detto in un'intervista al programma "Mosca. Cremlino. Putin" su Rossia 1.

Alla domanda se si è svolto l'incontro al G20 con il Segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo, Lavrov ha risposto: "No, naturalmente, io non l'ho cercato. Lui non mi ha contattato".

"Onestamente, non so nemmeno se c'era o no, perché non ho osservato nella sua interezza la delegazione americana", ha aggiunto.