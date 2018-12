Video: completamento delle operazioni di trasporto del Su-24 con l'elicottero

Il video mostra il completamento del trasporto del Su-24 e il suo "atterraggio" sulla piazzola, il trasporto è stato fatto al fine di scegliere le velocità ottimali per il trasporto di merci non usuali.

Il Mi-26 è un pesante elicottero multiuso da trasporto, costruito con un solo rotore di coda e a scatto fisso. Può trasportare fino a 20 tonnellate di carico e il suo peso al decollo è di 56 tonnellate.

Il Su-24 è un bombardiere tattico frontale. L'aereo è progettato per l'applicazione di attacchi missilistici in qualsiasi momento della giornata, in condizioni climatiche semplici e difficili.