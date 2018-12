Ministro polacco ha annunciato sanzioni dell'Unione Europea per elezioni in Donbass

L'Unione Europea potrebbe presto annunciare i nomi di coloro ai quali sono imposte le sanzioni per lo svolgimento delle elezioni nel Donbass, ha detto il ministro degli esteri polacco Jacek Czaputowicz.

"La Polonia ha avviato un dibattito nell'Unione Europea dopo le elezioni nel Donbass. Stiamo ora sviluppando sanzioni contro le persone che hanno organizzato queste elezioni illegali. Nel prossimo futuro, l'UE dirà a chi queste sanzioni saranno applicate", ha detto in un briefing a Kiev.

Le elezioni di capi e deputati nelle autoproclamate repubbliche DNR e LNR si sono svolte l'11 novembre. Kiev ha detto che non riconosce le elezioni, ritenute illegittime da Unione Europea e USA. Ha sottolineato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov, le elezioni non sono in contrasto con gli accordi di Minsk.