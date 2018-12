Gilet gialli di nuovo in piazza (VIDEO)

Nuove tensioni in Francia per la protesta dei gilet gialli. La polizia transalpina ha fermato oggi 107 partecipanti alle proteste in corso a Parigi contro l'aumento dei prezzi del carburante. Lo riferisce l'emittente Lci citando i dati della polizia. Secondo l'emittente, la polizia ha controllato i documenti di identità e le borse all'ingresso della scena delle proteste.

La polizia francese ha arrestato sabato scorso 60 partecipanti alle cosiddette proteste dei giubbotti gialli a Parigi contro l'aumento del prezzo del carburante, ha riferito l'emittente LCI, citando dati della polizia. Secondo l'emittente, la polizia ha controllato i documenti di identità e le borse all'ingresso della scena delle proteste. All'inizio della giornata il corrispondente dell'emittente RT Francia Lucas Leger ha detto che era stato ferito durante i tentativi della polizia di disperdere i partecipanti alle proteste di Parigi.

Secondo una dichiarazione della RATP, l'autorità dei trasporti parigina, sette stazioni della metropolitana centrale parigina sono chiuse a causa di manifestazioni pubbliche: tre stazioni sugli Champs Elysees (Franklin D. Roosevelt, George V e Clemenceau), Concorde, Tuileries, così come Charles de Gaulle-Etoile sulla piazza di fronte all'Arc de Triomphe e alla vicina stazione Argentina.

Dal 17 novembre si tengono in Francia le proteste dei "gilet giallo", che prende il nome dall'attributo obbligatorio dei piloti francesi, un giubbotto giallo riflettente la luce. Questo sabato, la manifestazione doveva iniziare alle 14:00 (13:00 GMT), ma la gente vestita con giubbotti gialli ha cominciato a radunarsi sugli Champs Elysees nelle prime ore del mattino.

Alla fine del 2017, il governo francese ha approvato la decisione di aumentare l'imposta diretta sul gasolio, che è il tipo di carburante più popolare nel paese. I prezzi del gasolio in Francia sono aumentati del 23 per cento circa dall'inizio dell'anno, mentre i prezzi della benzina sono aumentati del 15 per cento. I prezzi sono destinati ad aumentare ulteriormente a gennaio. Il presidente francese Emmanuel Macron ha sottolineato, commentando le proteste, che le autorità del paese non rivedranno la loro decisione sull'aumento del prezzo del carburante.