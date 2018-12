Il Kosovo non dimenticherà mai l'aiuto di Bush, ha detto Taci

L'auto-proclamata repubblica del Kosovo e gli albanesi sapranno sempre ricordare l'aiuto dell'ex presidente USA George Bush senior, che per primo si pronunciò a favore di Pristina contro Belgrado.

Lo ha scritto il presidente Thaci su Facebook. George Bush senior è morto ieri a 95 anni. Thaci era negli Stati Uniti quando si è saputo della morte di Bush senior. Le condoglianze sono apparse sulla pagina del presidente kosovaro sui social dopo un incontro con Bush jr a Dallas venerdì e al conferimento "all'ordine di indipendenza" del Kosovo.

"Il Kosovo lo ricorderà sempre per l'avvertimento decisivo alla Serbia nel Natale del 1992 in difesa del Kosovo. Il presidente Bush poi ci ha fatto credere nei miracoli", ha scritto Thaci sabato.

"Gli albanesi del Kosovo lo ricorderanno come il primo presidente, che nei primi anni 1990, ha chiarito al regime dell'ex presidente della Jugoslavia, Slobodan Milosevic, che il Kosovo per gli USA era una linea da non oltrepassare. Condoglianze alla famiglia Bush e a tutto il popolo americano", ha detto il leader del Kosovo.

Nel 1999 l'opposizione armata dei separatisti albanesi dell'esercito di Liberazione del Kosovo e dell'esercito serbo hanno portato al bombardamento della Jugoslavia (allora composta da Serbia e Montenegro) da parte delle forze della NATO. Nel marzo 2004, gli albanesi del Kosovo hanno organizzato un pogrom, che ha portato ad una massiccia fuga dei serbi e alla distruzione di numerosi monumenti della loro storia e cultura.

Le strutture kosovaro-albanesi a Pristina nel febbraio 2008 hanno unilateralmente proclamato l'indipendenza dalla Serbia. La Repubblica autoproclamata non è riconosciuta da Serbia, Russia, Cina, Israele, Iran, Spagna, Grecia e molti altri stati.