L'aspirina è un rimedio per la sclerosi

L'aspirina è un rimedio che probabilmente esiste in ogni casa. Si è scoperto che ancora non conosciamo tutte le sue proprietà.

Gli studi sono stati condotti solo sui topi, ma mostrano che l'aspirina, anche a basse dosi, può aiutare con la sclerosi multipla. La sclerosi multipla è una malattia autoimmune: le cellule t del sistema immunitario iniziano a distruggere la guaina protettiva della mielina dei nervi.

Per questo motivo, il paziente perde gradualmente controllo del corpo, più di 2,3 milioni di persone in tutto il mondo ne soffrono. Il team del dottore Susant Mondal ha usato l'aspirina sui topi appositamente cresciuti per lo studio della forma umana della sclerosi multipla.

I ricercatori hanno scoperto che anche piccole dosi di aspirina, pari a 81 mg, sembrano ridurre i sintomi della sclerosi multipla nei topi.

Inoltre, un antidolorifico così noto non solo allevia i sintomi, ma sembra combattere anche la malattia stessa. La guaina di mielina inizia a disintegrarsi molto più lentamente quando si prende l'aspirina.

"L'infiltrazione delle cellule t distruttive nel midollo spinale è diminuita quando i topi hanno cominciato ad assumere aspirina. Anche se i risultati sui topi non sempre facilmente si ripetono sulle persone, i risultati parlano di proprietà dell'aspirina ancora sconosciute e suggeriscono, che anche piccole dosi di aspirina possono essere utilizzate nella terapia della sclerosi a placche", dice il gruppo di esperti.