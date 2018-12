Passeggero sorpreso di trovare la Merkel su un volo di linea

La cancelliera tedesca Angela Merkel è stata costretta a servirsi di un volo di linea Iberia, per recarsi a Buenos Aires e partecipare al vertice G20, dopo che l'aereo di stato è stato costretto a rientrare in Germania per un problema tecnico.

Aguero si è ritrovato, quindi, seduto acconto alla Merkel, ed è rimasto sbalordito dal fatto che si comportasse come un passeggero normale: sorrideva amichevolmente al suo vicino, ha fatto colazione e poi anche ha dormito. Non ha fatto nessuna richiesta particolare.

"Era molto rilassata, mangiava yogurt, leggeva un libro, dormiva", ha detto il passeggero, aggiungendo che, malgrado il suo fare amichevole, non ha osato parlarle.

Prima di lasciare l'aereo, la Merkel si è fatta una foto con l'equipaggio.

A causa di questo imprevisto, la cancelliera è arrivata in ritardo e il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato rinviato al giorno successivo. La Merkel ha però trovato il tempo di discutere brevemente con il presidente russo Vladimir Putin.