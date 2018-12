L'ulteriore rafforzamento della cooperazione transatlantica comprenderà azioni volte, in particolare, a rendere gli Stati Uniti un importante fornitore di gas per l'Europa.

"L'ulteriore cooperazione transatlantica includerà azioni mirate (soprattutto) a creare consultazioni regolari e attività di incentivazione con gli operatori di mercato, per rendere gli Stati Uniti un importante fornitore di gas per l'Europa", si legge in una dichiarazione della Commissione europea.