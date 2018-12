Matematici rivelano i 3 film più influenti nella storia dell'umanità

"Non usiamo il botteghino per valutare la qualità dei film, che sono influenzati da innumerevoli fattori. Lo stesso discorso vale per le recensioni estremamente soggettive dei critici: abbiamo creato un algoritmo che consente di valutare l'influenza dei film rispetto a quanto spesso vengono citati in altri contesti". racconta Livio Bioglio dell'università di Torino.

Bioglio ed i suoi colleghi hanno cercato di rimuovere il fattore soggettivo dalle valutazioni, creando un algoritmo originale per valutare l'influenza, la popolarità e la qualità dei film. Il principio del modello, è simile a come funzionano le valutazioni per giudicare l'influenza degli scienziati o come alcuni processi evolutivi funzionano in natura.

La principale misura del successo in questo caso sono i riferimenti diretti o indiretti ad un determinato film nelle pellicole successive. Più spesso i registi, gli eroi dei film stessi o gli sceneggiatori hanno menzionato un film o l'altro, indipendentemente dal fatto che questi riferimenti fossero positivi o negativi.

Questo approccio, come spiegano i matematici, consente di combinare tutti i film del mondo in una sorta di "rete" con molti nodi, la cui dimensione dipenderà dalla frequenza dei riferimenti. Questa modellizzazione rende abbastanza facile valutare la loro popolarità e importanza, così come ottenere valutazioni simili per attori e registi.