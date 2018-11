Trovata città sommersa su Google Earth vicino Los Angeles (VIDEO)

L'utente ha visto i contorni geometricamente corretti di una "città" nell'oceano Pacifico, non lontano da Los Angeles. La lunghezza dell'insediamento è di quasi un miglio (1,6 km), la larghezza è di mezzo miglio.

Il fondo oceanico nel sito della città proposta è piatto. Secondo l'autore del canale, la città sarebbe stata costruita secondo il principio delle antiche città europee. Ad esempio, l'utente ha citato un'antica struttura romana, anch'essa circondata da mura e dotata di una rigida forma geometrica.

La città si trova a una profondità di quasi 30 metri e ad una distanza dalla costa di un miglio e mezzo (2,4 chilometri).

In diversi giorni il video ha raccolto quasi 50.000visualizzazioni. Gli utenti in molti commenti hanno elogiato il talento investigativo dell'autore. Alcuni hanno suggerito che l'amministrazione di Google ora rimuoverà questa immagine in modo che gli utenti non possano mai sapere la verità.

In precedenza, i giornalisti avevano trovato su Google Earth mappano una "zona morta", un'area la cui immagine è stata censurata per quasi dieci anni. Si è scoperto che il territorio in questione ospitava un sito di test militare americano.