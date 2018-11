Albergo offre vacanza alle Maldive in cambio della migliore ricetta per il borscht

Lo chef dell’albergo delle Maldive Angsana Velavaru ha annunciato un concorso per la migliore ricetta per il borscht per una cena di Natale, riferisce Turizm.

Il vincitore del concorso, potrà alloggiare nell'albergo per due per due notti. Secondo i rappresentanti degli alberghi, in occasione del Natale ortodosso del 6 gennaio, nell'hotel Angsana Velavaru a 5 stelle a Turtle Island è in programma per la cena in stile russo. Il menu sarà caratterizzato da piatti della cucina nazionale ruaa, e il borscht sarà il principale successo.

La direzione dell'hotel ha deciso di annunciare un concorso per il miglior borscht del mondo. Per partecipare, è necessario inviare la ricetta aziendale via e-mail fino al 20 dicembre 2018. La giuria di esperti degli chef dell'hotel studierà attentamente i materiali inviati, preparerà le zuppe per loro e, a seguito di varie prove, selezionerà il migliore. Il vincitore sarà annunciato sulla pagina Facebook dell'hotel entro il 30 dicembre 2018.