Come sopravvivere ad un disastro aereo

"La regola più importante che ci è stata insegnata durante l'addestramento è stata quella di correre fuori dall'aereo nel caso precipiti", ha detto lo steward.

Secondo lui, la maggior parte delle persone muore dopo la caduta dell'aereo. "Se sei sopravvissuto alla caduta stessa, dopo, molto probabilmente soffocherai il fumo, perché non avrai il tempo di lasciare velocemente l'aereo a causa di detriti o di altri passeggeri", ha spiegato l'ufficiale.

Ha anche detto che durante i suoi viaggi si è sempre riservato un posto vicino all'uscita in modo che non ci fosse una persona di fronte a lui che avrebbe avuto paura di saltare su una rampa gonfiabile in caso di un disastro. Ha aggiunto che tutti quelli che siedono all'uscita dovrebbero essere consapevoli di come si apre una porta di emergenza.

A maggio, un pilota del Boeing-787, Dave Inch, ha spiegato cosa devono fare i passeggeri per sopravvivere quando l'aereo inizia a precipitare. Secondo lui, bisogna essere sempre preparati a una catastrofe: togliersi i tacchi alti, gli occhiali, allentare cravatte e sciarpe. Inoltre, è necessario ricordare dove si trova l'uscita di emergenza più vicina e contare il numero di ostacoli che si potrebbero trovare davanti nel caso in cui l'aereo si riempia di fumo.