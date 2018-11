Scienziati svelano come gli animali fanno piani

Il ricercatore dell’Università di Stoccolma Johan Lind ha scoperto che gli animali sono in grado di fare piani, e che lo fanno in una maniera diversa dagli umani, comunica il Daily Mail.

Il Dr. Lind ha dichiarato: "In precedenza, si pensava che le grandi scimmie e i corvi pensassero quando pianificavano il futuro e che elaborassero diversi scenari nella loro testa e che scegliessero quello giusto. La mia ricerca mostra che questa scelta si basa più sul pensiero associativo. Cioè, gli animali non pensano come le persone".

Gli esperti hanno sviluppato dei modelli matematici di machine learning. questi modelli non possono pensare o giocare a potenziali scenari. Ma possono pianificare e imparare allo stesso modo degli animali. Lind aggiunge: "Sappiamo che gli algoritmi della macchina possono imparare a giocare a scacchi e vincere contro le persone. Allo stesso modo, gli animali mostrano risultati elevati basati agli algoritmi più semplici".