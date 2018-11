Usa-Russia, peggiorata la percezione degli americani tra i russi

Il numero di russi che guardano negativamente agli Stati Uniti è aumentato del 12% rispetto ai risultati di un sondaggio del gennaio 2017, con una percentuale ora pari al 34%. È quanto emerge da un nuovo sondaggio della Public Opinion Foundation (FOM).

Allo stesso tempo, la quota di russi con un atteggiamento positivo nei confronti di Washington si è dimezzata dall'anno scorso all'11%, come indicato dal sondaggio. Il cinquanta per cento degli intervistati ha dichiarato di essere indifferente nel loro atteggiamento verso gli Stati Uniti.

Per quanto riguarda lo stato attuale delle relazioni russo-americane, il 51% degli intervistati lo ha definito "cattivo", ovvero 11 punti percentuali in meno rispetto a quanto registrato nel luglio 2015. Solo il 4 per cento degli intervistati ha dichiarato che i legami russo-americani sono attualmente ad un buon livello — questa cifra era del 7 per cento nel 2015. Inoltre, il 68 per cento dei russi ha detto che Washington ha giocato un ruolo negativo nel mondo, mentre solo il 7 per cento pensava il contrario.

Il 53 per cento degli intervistati pensa che sia la Russia che gli Stati Uniti dovrebbero essere interessati a mantenere buone relazioni, con il 63 per cento che dice anche che la leadership russa dovrebbe cercare di riavvicinamento. Il sondaggio si è tenuto tra 1.500 persone il 24-25 novembre in 104 località in tutta la Russia. L'errore di margine non supera il 3,6 per cento.