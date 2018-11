Chiesa bielorussa a Londra riconosciuta il più bel edificio religioso al mondo

Architetti di fama mondiale membri della giuria architettonica Oscar hanno nominato vittorioso l'ufficio di architettura Spheron Architects, nella nomination dove sono stati presentati altri sette edifici religiosi provenienti da Turchia, Iran, Australia, Tailandia, India, Singapore e Portogallo.

Oltre al premio principale, la cappella bielorussa di Londra partecipa alla nomina "Il miglior uso del legno". Inoltre, ora sarà in grado di rivendicare il titolo di "World Building of the Year" e i risultati della votazione della giuria saranno annunciati il ​​30 novembre.

La Cappella Uniata della Missione Cattolica Bielorussa è stata costruita dall'architetto cinese Tszyvay So nel 2016 a nord di Londra in memoria delle vittime dell'incidente nella centrale nucleare di Chernobyl. Questa è la prima struttura completamente in legno della capitale britannica costruita dal Grande Incendio del 1666, e l'unico edificio religioso in legno in cui vengono eseguite funzioni religiose. Il costo di costruzione ammonta a 364.000 sterline.