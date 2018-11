Balcani: i montenegrini vogliono proteggere una lingua che non esiste

Il Montenegro sta facendo del suo meglio per isolarsi dalla Serbia il più possibile e per enfatizzare la sua indipendenza e la sua "idea nazionale": a Podgorica non basta il suo stato sovrano, l'appartenenza alla NATO e la politica anti-serba, vuole anche la sua “chiesa” e la sua “lingua".

Il deputato dell'Assemblea del Montenegro Miodrag Vukovic ha avviato il progetto di legge sulla "protezione della lingua montenegrina", sostenuto dal decano della facoltà di lingua montenegrina dell'Università del Montenegro Andan Cirgic. Ricordiamo che nel 2009 i sostenitori dell'indipendenza della cosiddetta lingua montenegrina introdussero due lettere aggiuntive, ś e ź, per denotare suoni morbidi che in precedenza esistevano nei dialetti montenegrini, ma che non erano indicati graficamente in altre maniere (una combinazione di caratteri). L'uso di queste lettere non è molto diffuso nella vita di tutti i giorni, al di fuori della documentazione ufficiale dello stato.

Secondo i "difensori della lingua montenegrina", la legge a suo supporto è necessaria per diverse ragioni. In primo luogo, secondo Cirgic, questo è importante, dal momento che stiamo parlando di "una piccola lingua usata in un piccolo territorio da un piccolo numero di parlanti". In secondo luogo, "ad eccezione dello stato montenegrino, non c'è nessuno che la protegge". E, in terzo luogo, la lingua montenegrina, insieme alla Chiesa montenegrina indipendente (che non è stata ancora riconosciuta da nessuna delle chiese ortodosse autocefale) è "uno dei pilastri fondamentali dell'identità nazionale".

L'ultimo argomento è sconcertante per una parte del pubblico montenegrino, dal momento che non è chiaro come sarebbe possibile risolvere il problema dell'identità nazionale negli Stati Uniti, in Canada, Brasile, Austria, Svizzera, Messico e in molti altri paesi del mondo che non hanno la "propria" lingua. Autorità anti-serbe di opposizione rappresentanti della comunità scientifica, ritengono che l'imposizione della cosiddetta lingua montenegrina sia uno strumento per l'assimilazione linguistica del serbo. Notano anche che per tutti gli anni della promozione di questo "progetto", i suoi sostenitori non sono riusciti a trovare differenze linguisticamente significative tra le lingue montenegrina e serba. Inoltre, la lingua montenegrina non è standardizzata, come dimostra la presenza di due standard linguistici che interpretano in modo diverso i dipartimenti della lingua montenegrina, a Cetinje ea Niksic. La facoltà di Cetinje promuove l'alfabeto di 32 lettere, e Nikshichsky l'alfabeto di 30 lettere, che coincide con l'alfabeto serbo.

Elena Jelyna Stojanovic, filologa, professoressa alla facoltà di filologia di Nikshich, in una intervista con Sputnik osserva che "tutti i meccanismi delle autorità montenegrine stanno lavorando alla creazione della inesistente lingua montenegrina.

"Nonostante tutti gli sforzi, una parte significativa dei cittadini non accetta la lingua montenegrina, indipendentemente dal fatto che provino a dare un altro nome alle norme letterarie serbe o ad uno dei suoi dialetti specifici", conferma.

"Come studiosa e storica della lingua, posso dire che né la lingua montenegrina né il nome lingua montenegrina sono mai esistiti nei documenti storici. In senso strutturale, tipologico, comunicativo, linguistico e scientifico, la lingua montenegrina non esiste ", conclude l'interlocutrice Sputnik.