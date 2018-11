Russia, Procura chiede 4 anni di carcere per incitazione al terrorismo su social network

"Credo che sia necessario condannare il reo ed imporre una pena detentiva per 2 anni e per 1 anno e 6 mesi rispettivamente agli articoli violati, con l'interdizione dai pubblici uffici. Allo stesso tempo la pena detentiva complessiva non deve essere inferiore a 3 anni. Per il fatto che l'imputato è già stato condannato e non ha pienamente scontato la pena, chiedo la reclusione di 4 anni in regime duro con la privazione del diritto di ricoprire incarichi pubblici per un periodo di due anni", — ha affermato il procuratore.

L'avvocato dell'imputato Akhmed Elsanukayev, originario di Grozny e residente nella Carelia, ha chiesto alla corte clemenza e una condanna non eccessiva. L'imputato stesso è intervenuto a favore della posizione dell'avvocato ricordando di aver ammesso le sue responsabilità e di essere pentito.

"Mi scuso per le mie azioni, provo dispiacere sinceramente e profondamente, vi chiedo di non togliermi la possibilità di una scarcerazione anticipata", ha detto Elsanukaev.