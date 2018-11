Cancellati gli incontri della Merkel con Trump e Xi Jinping al G20

"Gli incontri sono stati cancellati per l'assenza della cancelliera, che non è ancora arrivata al vertice", ha riferito l'ufficio stampa, aggiungendo che il programma della Merkel a Buenos Aires è in fase di revisione e, probabilmente, gli incontri con Trump e Xi Jinping saranno solo rimandati.

In precedenza l'agenzia DPA aveva riferito che l'aereo della cancelliera tedesca Angela Merkel aveva compiuto un atterraggio di emergenza per un guasto tecnico a Colonia mentre era diretto a Buenos Aires in occasione del vertice del G20. L'ufficio stampa del governo tedesco ha annunciato oggi che la Merkel arriverà in Argentina questa sera.