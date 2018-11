La Merkel ha spiegato "la necessità" delle sanzioni anti-russe

Angela Merkel ha spiegato perché i paesi occidentali hanno introdotto le sanzioni contro la Russia, sostiene che questo era necessario per "proteggere il diritto internazionale".

© Sputnik . Alexey Malgavko Francia e Germania rifiutano di inasprire sanzioni contro Mosca

"Si introducono sanzioni, per far capire che il paese, anche se si trova geograficamente vicino alla Russia, ha il diritto al proprio sviluppo", ha detto la Merkel.

La cancelliera tedesca ha aggiunto che queste sanzioni non sono fine a se stesse. Secondo lei, l'Europa non può chiudere gli occhi sulle azioni di Mosca. In questo caso, come annunciato ieri, la Germania e la Francia sono intervenute contro l'inasprimento delle sanzioni nei confronti della Russia dopo l'incidente nello Stretto di Kerch.

Lo scorso 25 novembre tre navi della marina militare ucraina sono state fermate dalla guardi costiera russa, dopo aver violato il confine della Russia nello stretto di Kerch. L'operazione ha richiesto l'utilizzo della forza, e il ricorso alle armi. Nell'azione, tre marinai ucraini sono rimasti feriti. Il presidente russo Vladimir Putin ha definito l'accaduto una provocazione da parte di Kiev.

Durante l'incidente nello Stretto di Kerch la Russia ha agito secondo il diritto internazionale e le leggi nazionali, dal momento che ha reagito ad un'invasione di navi da guerra straniere nelle acque territoriali della Russia, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.