USA accusano l'Iran per missili in grado di raggiungere l'Europa

"Oggi gli Stati Uniti stanno rivelando nuove prove della proliferazione missilistica in corso in Iran", ha affermato l'inviato speciale statunitense per l'Iran Brian Hook. "La minaccia iraniana sta crescendo e stiamo accumulando il rischio di escalation nella regione se non agiamo", ha aggiunto.

Il diplomatico ha inoltre osservato che l'Iran ha fornito missili alle "sue forze sostitutive" nello Yemen, in Libano e in altri paesi per destabilizzare l'intera regione.

Gli Stati Uniti vogliono che l'Unione Europea imponga sanzioni all'Iran e che contribuiscano ad evitare un conflitto regionale causato dalla proliferazione missilistica. Lo ha dichiarato Brian Hook in una conferenza stampa.

"Esortiamo tutte le nazioni, specialmente l'Unione Europea, a far passare le sanzioni missilistiche attraverso l'Unione Europea in modo da poter iniziare a gestire il rischio di un conflitto regionale attraverso la proliferazione missilistica", ha detto Hook ai giornalisti.