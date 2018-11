Cina: vietata la ricerca sulle modifiche del DNA degli embrioni umani

Il dipartimento di scienza e tecnologia è convinto che l'esperimento, durante il quale sono nate bambine con codice genetico modificato è scioccante e inaccettabile, e viola le leggi della Repubblica cinese sull'etica scientifica, riferisce l'agenzia Sinchuya.

L'Associated Press ha citato gli scienziati che credono che sia impossibile apportare modifiche nel DNA umano, che si tramanda per via ereditaria.

Ricordiamo, che lo scienziato ha detto che grazie a un'operazione sugli embrioni è riuscito a ottenere la prima generazione di bambini con una mutazione del gene che li rende immuni al virus HIV.

Secondo lui, il loro DNA è stato modificato in un modo che li aiuta a resistere all'infezione da virus dell'immunodeficienza umana (HIV). È stato criticato sia dagli scienziati che dalle autorità. La Commissione nazionale cinese per la salute e la pianificazione familiare (NHFPC) ha già avviato un'indagine in materia.

Giustificando le sue azioni, ha detto che, nonostante i progressi compiuti nel trattamento dell'HIV negli ultimi anni, questa malattia è rimasta la causa di mortalità più frequente in molti paesi, specialmente in quelli in via di sviluppo.

In precedenza, genetisti hanno scoperto che alcuni russi hanno una mutazione di uno dei geni, capaci di proteggere quasi al 100% da infezione da HIV.