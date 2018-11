Donna 60enne si barrica in banca e minaccia di farsi esplodere

Secondo quanto scrivono i media francesi, una donna 60enne si è barricata in una banca a Alès, dipartimento del Gard, e minaccia di farsi esplodere. La polizia è già arrivata sul luogo.

​La donna è entrata nella banca nella via d'Avéjean intorno alle 9.30, ora locale, ed ha dichiarato di avere con se un ordigno esplosivo che avrebbe minacciato di far esplodere. Come riportano i media locali, il personale della banca è stato evacuato.