Facebook blocca la condivisione delle foto di Macron a St. Maarten per “nudità”

Diversi utenti hanno riferito che Facebook ha bloccato la condivisione delle foto del presidente francese Emmanuel Macron con dei giovani di colore, scattate a settembre sull'isola caraibica di St. Maarten, perché il contenuto che non rispetta le regole del social network.

"Il mio post del 30 settembre con Macron in questa foto è stato censurato su Facebook. Il mio commento era il seguente: ‘Un modo divertente per celebrare il 60esimo anniversario della Quinta Repubblica'", ha scritto Vincent G. Richard su Twitter, aggiungendo che il suo post è stato bloccato per "nudità".

Figurez vous que ma publication du 30 septembre sur #Macron avec cette photographie a été censurée par #Facebook.

Mon commentaire était le suivant: « Drôle de façon de fêter le 60 ème anniversaire de la Ve République ».

Motif: nudité!

​Un altro utente, Julien Ibos, ha condiviso su Twitter la notifica, ricevuta da Facebook, la quale afferma che la foto è stata bloccata per nudità e contenuti espliciti.

Bonjour @EmmanuelMacron. Je viens de recevoir un avertissement de #Facebook pour la publication de votre photo avec ces 2 personnes. Ils évoquent de la « nudité » de votre part & des « actes sexuels » avec ces gentils monsieurs. Que s'est-il passé après la photo M. #Macron?

"Cosa è successo dopo il servizio fotografico, signor Macron?" si chiede Julien.