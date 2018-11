L’UE seguirà da vicino la situazione nello stretto di Kerch

© AP Photo / Evan Vucci Tensione Russia-Ucraina, Trump: le navi ucraine hanno avvertito i russi del loro transito?

L'Unione europea seguirà da vicino la crisi scoppiata dopo l'incidente nello stretto di Kerch vicino alla Crimea e agirà in modo appropriato in coordinamento con i suoi partner internazionali. Lo ha dichiarato Federica Mogherini, capo della politica estera del blocco, in una dichiarazione a nome dell'Unione europea.

Il quotidiano tedesco Welt ha riferito ieri, citando fonti diplomatiche, che Francia e Germania hanno chiesto un inasprimento delle sanzioni Ue esistenti contro la Russia a causa dell'escalation nello Stretto di Kerch. In particolare, la dichiarazione di Mogherini, non menzionava alcuna possibilità di imporre nuove sanzioni contro la Russia.

"L'Unione europea continuerà a seguire da vicino la situazione ed è determinata ad agire in modo appropriato, in stretto coordinamento con i suoi partner internazionali…. L'Ue esprime la sua massima preoccupazione per il pericoloso aumento delle tensioni nel Mar di Azov e nello stretto di Kerch negli ultimi tempi….. Siamo costernati per questo uso della forza da parte della Russia che, sullo sfondo della crescente militarizzazione nella zona, è inaccettabile", si legge nella dichiarazione.

Bruxelles ha invitato le parti in conflitto alla moderazione e all'immediata attenuazione delle tensioni nella regione del Mare di Azov. L'Unione europea ha inoltre esortato Mosca a liberare le navi ucraine sequestrate, il loro equipaggio e le attrezzature.

Sempre ieri il presidente ucraino Petr Poroshenko ha firmato un decreto che dichiara la legge marziale in diverse regioni ucraine situate vicino al confine russo e le coste del Mar Nero e del Mar di Azov, che sarà in atto per 30 giorni. Il presidente russo Vladimir Putin ha replicato che l'incidente sembra essere stata una provocazione preparata in anticipo e un pretesto per introdurre la legge marziale in Ucraina prima delle elezioni presidenziali del paese.