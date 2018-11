Siria, piano terroristi è attacco chimico alle posizioni curde a Deir ez-Zor

© Sputnik . Mikhail Alaeddin Coalizione USA confuta morti civili nell'attacco aereo nella provincia di Deir ez-Zor

I terroristi del gruppo di Stato islamico stanno progettando di usare munizioni piene di agenti tossici per bombardare le posizioni delle forze democratiche siriane guidate dai curdi nella provincia siriana di Deir ez-Zor. Lo ha detto il ministero della difesa russo. Secondo il ministero, i terroristi hanno avviato la produzione di proiettili di mortaio pieni di agenti tossici in un ospedale situato nell'insediamento di Khashim. Il riempimento delle munizioni con agenti tossici viene effettuato da 11 terroristi formatisi all'estero, recentemente arrivati in Siria.

"Le munizioni chimiche fabbricate sono destinate a bombardare le posizioni delle forze democratiche siriane curde siriane (SDF), che, con il sostegno degli Stati Uniti, stanno conducendo operazioni militari contro i terroristi nella zona della città di Hajin nella provincia di Deir ez-Zor", ha detto il ministero in un comunicato."Il bombardamento delle posizioni SDF sarà effettuato da terroristi IS provenienti dalla zona in cui sono dispiegate le vicine unità siriane filogovernative per provocare massicci attacchi aerei statunitensi contro quelle unità", ha detto il comunicato.