Rivelati i Paesi europei che bevono di più

Il primo posto è occupato dall'Estonia, i cui cittadini bevono in media 15.35 litri di alcol all'anno.

Sono seguiti dai cittadini di Slovenia, Lussemburgo, Danimarca e Lettonia.

I Paesi più virtuosi per consumo di alcol sono Grecia (6,52 litri), Italia (7,08) e Svezia (7,18). Inoltre anche a Malta il consumo di alcol risulta moderato.

"In base ai risultati del nostro lavoro, formuleremo un rapporto <…> che invieremo, anche alle ambasciate di questi Paesi in Russia e alle associazioni pubbliche che si occupano di assistenza sanitaria: sia per prenderne atto che per un uso pratico", ha affermato il presidente del movimento "Russia sobria" Sultan Khamzayev.

Per stilare la classifica gli esperti si sono riferito ai dati sul consumo pro capite di alcool nei Paesi dell'UE dei cittadini con età superiore ai 15 anni e sul numero di decessi legati all'abuso di bevande alcoliche. I dati per ciascun paese sono stati presi da fonti pubbliche.