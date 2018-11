Guerre Stellari polacche: come il primo bambino polacco è stato chiamato Yoda

"Sono molto felice, soprattutto perché questo ragazzo adorabile e intelligente è il primo Yoda in Polonia. Almeno a settembre, quando abbiamo presentato una domanda con Kinga, non c'era un solo Yoda nel registro. Anche Yoda è felice. "

Nel suo blog, il padre del ragazzo ha scritto che durante la registrazione presso l'anagrafe di Varsavia, si chiedeva per curiosità se fosse possibile dare al bambino il nome Yoda. I dipendenti hanno spiegato che questo problema dovrebbe essere indirizzato al Consiglio della lingua polacca (organo consultivo per la regolamentazione e l'uso della lingua polacca). I genitori non hanno avuto il tempo di aspettare la decisione così la questione è stata chiusa. Al ragazzo è stato dato il nome di Igor Olgierd, che non suscitava alcun sospetto.

Dopo circa cinque anni, i genitori hanno deciso di cambiare il secondo nome del figlio. Hanno fatto domanda con una richiesta corrispondente all'ufficio del registro, ma sono stati avvertiti che una richiesta sarebbe stata prima inviata al Consiglio di lingua polacca.

Poche settimane dopo, il Consiglio ha preso una decisione negativa, sostenendo che i nomi in Polonia devono soddisfare determinati criteri, tra cui il "non dover essere offensivi, non provenire da soprannomi comuni, non devono essere nomi geografici e devono indicare il sesso del bambino". Il nome Yoda non corrisponde all'ultimo punto (la desinenza —a è tipica per i nomi femminili in polacco). Inoltre, la registrazione stessa del nome è contraria alle norme ortografiche della lingua polacca (l'uso della lettera "y" all'inizio di una parola in polacco è inaccettabile).

Il Consiglio sospettoso ha anche l'aspetto esteriore di Yoda: la bassa altezza (il personaggio raggiunge a malapena i 130 cm) e anche la pelle verde.

Il padre del bambino, che considera Yoda un grande maestro e insegnante, non era si è fatto convincere da tali argomenti. Inoltre, nella decisione del Consiglio ha visto segni di discriminazione basata sul colore della pelle. Ha anche considerato errati i commenti sulla crescita, perché, ad esempio, anche il re di Polonia Władysław I Okietek era basso, ma non c'erano restrizioni sul nome Władysław in Polonia. Ha anche dato numerosi esempi di parole polacche che iniziano con la lettera "y", ad esempio, yeti, yoga o Yamaha.

Con grande sorpresa dei genitori, e nonostante la decisione negativa del Consiglio di lingua polacca, l'Ufficio del registro civile di Varsavia ha permesso al ragazzo di ricevere come secondo nome Yoda.

Dopo aver appreso della decisione, il padre non è riuscito a trattenere la sua gioia: "rispetto per il direttore dell'ufficio anagrafe per il coraggio e le vedute moderne", ha scritto su Facebook