In Canada una donna con la sua bambina di dieci mesi è stata attaccata da un orso grizzly, comunica CBC.

Secondo il canale televisivo, la 37enne Valerie Theoret e il bambino erano soli in una casa nel Territorio dello Yukon a Lake Einarson.

Secondo i dati preliminari, il predatore le avrebbe attaccate mentre erano fuori per una passeggiata.

Il marito della donna in quel momento non era in casa. Quando è tornato, si è imbattuto nell'orso, ma è riuscito a sparare all'animale. Più tardi ha trovato i corpi di sua moglie e sua figlia.