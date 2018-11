Minacce bomba a Mosca, evacuate 4,5mila persone da 12 centri commerciali

Dopo le telefonate con minacce bomba le operazioni di evacuazione sono state svolte in 12 grandi centri commerciali di Mosca. Si sarebbero svolti evacuazioni anche alla stazione ferroviaria moscovita Kievsky, ma l'operatore ferroviario russo RZD ha smentito queste informazioni.

L'ultima ondata del "terrorismo telefonico" in Russia risale all'autunno del 2017 quando da mille centri commerciali, stazioni ferroviarie e altri luoghi pubblici sono state evacuate in totale 350mila persone. In nessun caso non è stata confermata la minaccia di esplosione.