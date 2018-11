Media: equipaggio di Boeing indonesiano precipitato ha lottato fino all’ultimo

Secondo il giornale, l'equipaggio per dieci minuti ha condotto una "battaglia determinata" per far fronte al nuovo sistema di protezione dallo stallo, che ha spinto 26 volte in giù il muso dell'aereo.

"I piloti hanno combattuto fino alla fine del volo", ha detto il capitano Nurkahio Utomo, capo della sezione Incidenti aerei del National Transport Safety Committee dell'Indonesia.

Allo stesso tempo, i piloti, come nota il giornale, non hanno fatto ciò che il precedente equipaggio del velivolo aveva fatto il giorno prima, non hanno scollegato il sistema problematico.

Secondo Bloomberg, prima del volo il problema del sensore di altitudine e di velocità dell'aereo non è stato riparato, anche se nel volo precedente aveva dato problemi. Secondo il rapporto, il meccanico durante la notte aveva risolto altri problemi.

Secondo l'agenzia, i piloti che hanno eseguito gli ultimi due voli sul Boeing si erano lamentati della difficoltà di analizzare i dati principali, tra cui la velocità e l'altitudine, e al momento della tragedia hanno segnalato un "problema di controllo del velivolo" non specificato.

Si prevede che gli investigatori indonesiani dell'aeronautica militare pubblicheranno mercoledì un rapporto completo sulle cause dell'incidente.

L'aereo passeggeri Boeing 737 della compagnia Lion Air è precipitato in mare 13 minuti dopo il decollo dall'aeroporto di Giacarta, la mattina del 29 ottobre. A bordo dell'aereo, secondo i dati preliminari, si trovavano otto membri dell'equipaggio e 181 passeggeri, compresi tre bambini.

Le cause della tragedia non sono ancora state definite. L'aereo era stato prodotto nel 2018 e usato dalla compagnia aerea dall'agosto. ​In seguito le autorità indonesiane hanno riferito che l'indicatore della velocità aerea del velivolo non aveva funzionato durante gli ultimi quattro voli.