In Russia costruiranno nuove navi per la flotta scientifica

In precedenza, gli scienziati russi hanno ripetutamente parlato della necessità di sviluppo della flotta scientifica nazionale per la ricerca dei nuovi oceani.

"Siamo consapevoli che la ricerca deve rispondere molteplici fattori, domande di biologia e questioni riguardanti le risorse minerarie, problemi di alimentazione e così via. Pertanto, si prevede di aggiornare la flotta scientifica con la creazione di nuove navi. Crediamo che questo sia un vantaggio competitivo molto serio della Russia riguardo la scienza", ha detto Kotyukov al forum dell'Università finanziaria.

Come ha scritto all'inizio di novembre il quotidiano "Kommersant", la flotta scientifica russa versa in stato catastrofico, ma ora può finalmente ottenere due nuove navi per la ricerca. Tra il 2019 e 2024 per questi obiettivi dal bilancio possono essere assegnati 28 miliardi di rubli.