La NATO invita Russia e USA al dialogo su trattato euromissili

Usa-Russia, Lavrov: Mosca vuole preservare trattato INF

"Sarei molto lieta se la Russia avviasse il dialogo su cosa sia il razzo 9M72", ha detto la Gottemoeller in un forum sulla politica estera tenutosi a Berlino.

In precedenza il vice ministro degli Esteri russo Sergey Ryabkov aveva affermato che Mosca aveva notificato agli Stati Uniti che il missile 9M729, che destava preoccupazioni e contestazioni a Washington, non era stato testato su una distanza proibita dal trattato INF. Ha notato che Mosca, in buona fede ha comunicato alla parte americana le reali gittate del missile 9M729, ha fornito spiegazioni alle errate idee di Washington sui tipi di lanciatori con cui sono stati effettuati i test, anche se questa trasparenza non è richiesta dal trattato INF.