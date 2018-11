Tra le migliori armi nel mondo: rivista americana valuta i lanciafiamme pesanti russi

Come notato dall'autore dell'articolo, questi armamenti letali sono equipaggiati con lanciarazzi non guidati ad azione termobarica e incendiaria, progettati per eliminare soldati, così come i veicoli blindati e mezzi del nemico. Il principale compito dei progettisti era quello di creare un'arma in grado di scagliare una miscela incendiaria su lunghe distanze, si legge nell'articolo.

La piattaforma di lancio di "Buratino" può ruotare a 360°, semplificando enormemente la direzione della potenza di fuoco, scrive The National Interest. Inoltre il telaio del tank T-72 consente al sistema di muoversi alla stessa velocità delle formazioni corazzate che necessitano di protezione. Inoltre queste unità possono essere utilizzate in condizioni climatiche avverse.

Gao ha attirato l'attenzione sull'alta velocità e la precisione della potenza di fuoco.

"Questo è il vantaggio chiave di "Buratino" rispetto ai tradizionali sistemi di fuoco reattivo multipli dotati di razzi a pressione termica o incendiaria", si afferma nell'articolo.

Secondo Gao, tutte queste caratteristiche rendono "Buratino" e "Solntsepek" tra i più terribili modelli di armi ai nostri giorni.